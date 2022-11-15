Zolpidem: os riscos do remédio para dormir sem orientação médica

Zolpidem: vendas do remédio para insônia explodem no Brasil, causando aumento de casos de alucinações e dependência. Indicado para quem tem dificuldade para dormir, medicamento "desliga" o cérebro do paciente e o uso inadequado pode provocar efeitos colaterais gravíssimos, alertam especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, a neurologista Dalva Poyares, pesquisadora do Instituto do Sono, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!