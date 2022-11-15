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Saúde

Zolpidem: os riscos do remédio para dormir sem orientação médica

A neurologista Dalva Poyares, pesquisadora do Instituto do Sono, fala sobre o assunto

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 nov 2022 às 10:43
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula Crédito: Pexels
Zolpidem: vendas do remédio para insônia explodem no Brasil, causando aumento de casos de alucinações e dependência. Indicado para quem tem dificuldade para dormir, medicamento "desliga" o cérebro do paciente e o uso inadequado pode provocar efeitos colaterais gravíssimos, alertam especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, a neurologista Dalva Poyares, pesquisadora do Instituto do Sono, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dalva Poyares - 13.37s - 15-11-22

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