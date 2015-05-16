Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, explica especialista

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (15) a circulação do Zika vírus no país. O Instituto Evandro Chagas atestou positivo para o exame de 16 pessoas que apresentaram resultados preliminares para o vírus. Foram oito amostras da Bahia e oito do Rio Grande do Norte. O Ministério acompanha a situação e participa da investigação de outros casos suspeitos de doenças exantemáticas para definir os agentes causadores e adotar as ações de vigilância, prevenção e controle complementares no país.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o infectologista Luís Henri Barbosa explicou que a transmissão acontece pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Por esse motivo, as medidas de prevenção e controle são as mesmas já adotadas para a dengue e chikungunya, de acordo com o Ministério da Saúde."O tratamento faz uso de acetaminofeno, conhecido como paracetamol, para febre e dor, conforme orientação médica. Não está indicado o uso de ácido acetilsalicílico", destacou. Ouça a entrevista: