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Apresentação em Vitória

Zezé Polessa vive capixaba Nara Leão em musical

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz Zezé Polessa fala da experiência de dar vida à cantora nos palcos

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 18:21

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

24 jun 2024 às 18:21
Zezé Polessa homenageia a capixaba Nara Leão em solo inédito de Miguel Falabella
Zezé Polessa homenageia a capixaba Nara Leão em solo inédito de Miguel Falabella Crédito: Flávio Colker / Divulgação
Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o musical "Nara", que reúne clássicos imortalizados na voz da cantora capixaba, como "A Banda" e "Diz que fui por aí", chega a Vitória, no Espírito Santo, de 28 a 30 de junho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz Zezé Polessa, que dá vida à cantora, fala dos desafios do musical, sua relação com os palcos e a parceria com Miguel Falabella, amigo de longa data e responsável pelo musical. Ouça a conversa completa!

SERVIÇO:

  • Temporada Vitória: 28 a 30 de junho. Sexta a domingo, às 20h. Sessão extra no domingo, dia 30, às 16h.
  • Ingressos: R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00 (meia). Preço popular: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
  • Vendas: no site da Sympla (www.sympla.com.br)
  • Meia-entrada: estudantes, professores, pessoas acima de 60 anos e outros casos previstos em lei
  • Bate-papo com o público no dia 29 de junho, após o espetáculo
  • Sessões com intérprete de libras: Dia 30 de junho, às 16h e às 20h
  • Classificação etária: livre para todos os públicos
  • Duração: 80 minutos
Entrevista Mário Bonella - Zezé Polessa - 24-06-24

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