Zezé Polessa vive capixaba Nara Leão em musical

Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o musical "Nara", que reúne clássicos imortalizados na voz da cantora capixaba, como "A Banda" e "Diz que fui por aí", chega a Vitória, no Espírito Santo, de 28 a 30 de junho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz Zezé Polessa, que dá vida à cantora, fala dos desafios do musical, sua relação com os palcos e a parceria com Miguel Falabella, amigo de longa data e responsável pelo musical. Ouça a conversa completa!