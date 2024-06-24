Zezé Polessa vive capixaba Nara Leão em musical

Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o musical "Nara", que reúne clássicos imortalizados na voz da cantora capixaba, como "A Banda" e "Diz que fui por aí", chega a Vitória, no Espírito Santo, de 28 a 30 de junho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a atriz Zezé Polessa, que dá vida à cantora, fala dos desafios do musical, sua relação com os palcos e a parceria com Miguel Falabella, amigo de longa data e responsável pelo musical. Ouça a conversa completa!
SERVIÇO:
- Temporada Vitória: 28 a 30 de junho. Sexta a domingo, às 20h. Sessão extra no domingo, dia 30, às 16h.
- Ingressos: R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00 (meia). Preço popular: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
- Vendas: no site da Sympla (www.sympla.com.br)
- Meia-entrada: estudantes, professores, pessoas acima de 60 anos e outros casos previstos em lei
- Bate-papo com o público no dia 29 de junho, após o espetáculo
- Sessões com intérprete de libras: Dia 30 de junho, às 16h e às 20h
- Classificação etária: livre para todos os públicos
- Duração: 80 minutos
Entrevista Mário Bonella - Zezé Polessa - 24-06-24