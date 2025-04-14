"Zap Lixo Zero": saiba como denunciar descarte irregular de lixo em Vitória

Já pensou em usar o WhatsApp para ajudar a cuidar da sua cidade? Em Vitória, uma ferramenta tem permitido que moradores denunciem descarte irregular de lixo por mensagens! Através do canal Zap Lixo Zero, cidadãos podem enviar fotos, vídeos e a localização do local com problema, assim acionando a equipe da Central de Serviços. Como funciona? Segundo informações da Prefeitura da Capital, "viu entulho jogado na calçada, lixo em terrenos baldios ou aquele cantinho que virou ponto de sujeira ou ponto viciado de lixo? É só mandar um zap com fotos, vídeos e localização para o número (27) 98181-0623, em qualquer dia e horário".