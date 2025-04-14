"Zap Lixo Zero": saiba como denunciar descarte irregular de lixo em Vitória

Já pensou em usar o WhatsApp para ajudar a cuidar da sua cidade? Em Vitória, uma ferramenta tem permitido que moradores denunciem descarte irregular de lixo por mensagens! Através do canal Zap Lixo Zero, cidadãos podem enviar fotos, vídeos e a localização do local com problema, assim acionando a equipe da Central de Serviços. Como funciona? Segundo informações da Prefeitura da Capital, "viu entulho jogado na calçada, lixo em terrenos baldios ou aquele cantinho que virou ponto de sujeira ou ponto viciado de lixo? É só mandar um zap com fotos, vídeos e localização para o número (27) 98181-0623, em qualquer dia e horário".
Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim, detalha o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Amorim -14-04-25.mp3
MAIS INFORMAÇÕES;
- É um canal via WhatsApp para denunciar descarte irregular de lixo em Vitória
- É possível enviar fotos, vídeos e localização pelo número (27) 98181-0623
- Funciona todos os dias, em qualquer horário.
- O que pode ser denunciado? Entulho em calçadas, lixo em terrenos baldios e pontos viciados de sujeira
- A Central de Serviços analisa todas as denúncias. Quando confirmado o problema, os responsáveis são notificados e autuados.