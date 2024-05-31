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Xarope ou comprimido: qual a diferença entre os medicamentos?

Ouça entrevista com o professor de Departamento de Farmácia da Ufes, Dyego Carlos

Publicado em 31 de Maio de 2024 às 10:25

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

31 mai 2024 às 10:25
Remédio, pílula, medicamento, farmácia
Remédio, pílula, medicamento, farmácia Crédito: Freepik
No tratamento de determinadas doenças é comum que o médico receite comprimidos, xaropes e, em alguns casos, até peça para manipular alguns remédios. Mas, qual a diferença entre todas essas fórmulas farmacêuticas? A opção que escolhemos faz diferença para a eficácia dos tratamentos? Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenador do projeto de extensão AtivaMente, Dyego Carlos, explica a diferença entre os medicamentos de via oral, nasal e tópica. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA JOSE CARLOS SCHAEFFER - DYEGO CARLOS - 31-05-24

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