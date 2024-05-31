Xarope ou comprimido: qual a diferença entre os medicamentos?

No tratamento de determinadas doenças é comum que o médico receite comprimidos, xaropes e, em alguns casos, até peça para manipular alguns remédios. Mas, qual a diferença entre todas essas fórmulas farmacêuticas? A opção que escolhemos faz diferença para a eficácia dos tratamentos? Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenador do projeto de extensão AtivaMente, Dyego Carlos, explica a diferença entre os medicamentos de via oral, nasal e tópica. Ouça a conversa completa!