WhatsApp: confira as dicas para proteger a sua conta

Os golpistas de Whatsapp estão de olho em prefeitos do Espírito Santo. Só nesta semana, três casos envolvendo chefes de executivos municipais foram registrados pela polícia. O prefeito Ângelo Antônio Corteletti (Brizola), de Águia Branca, região Noroeste do Estado, é vítima mais recente do golpe. Ele informou, por meio de uma rede social, que teve o celular clonado. Outros dois prefeitos, de Anchieta e Santa Teresa, tiveram o mesmo problema.