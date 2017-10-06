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WhatsApp: confira as dicas para proteger a sua conta

O comentarista de tecnologia da CBN Vitória, Gilberto Sudré, orienta como se prevenir deste golpe fazendo a atualização de segurança do Whatsapp, chamada de verificação em duas etapas

Publicado em 06 de Outubro de 2017 às 20:26

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 out 2017 às 20:26
Os golpistas de Whatsapp estão de olho em prefeitos do Espírito Santo. Só nesta semana, três casos envolvendo chefes de executivos municipais foram registrados pela polícia. O prefeito Ângelo Antônio Corteletti (Brizola), de Águia Branca, região Noroeste do Estado, é vítima mais recente do golpe. Ele informou, por meio de uma rede social, que teve o celular clonado. Outros dois prefeitos, de Anchieta e Santa Teresa, tiveram o mesmo problema.
O comentarista de tecnologia da CBN Vitória, Gilberto Sudré, orienta como se prevenir deste golpe fazendo a atualização de segurança do Whatsapp, chamada de verificação em duas etapas. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - Gilberto Sudré - 06-10-17.mp3

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