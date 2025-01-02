Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Weverson Meireles: Guarda Municipal 24 horas e atendimento ampliado para autistas
Serra

Weverson Meireles: Guarda Municipal 24 horas e atendimento ampliado para autistas

Além dele e da vice Gracimeri Gaviorno (MDB), 23 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jan 2025 às 11:03
Weverson Meireles toma posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno
Weverson Meireles toma posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno Crédito: Tiago Alencar
Vitorioso no segundo turno com 60,48% dos votos válidos nas eleições de 2024, Weverson Meireles (PDT) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º) para o primeiro mandato à frente da Prefeitura da Serra. Além dele e da vice Gracimeri Gaviorno (MDB), 23 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028. Logo após a posse, o prefeito anunciou os planos de governo e disse que a primeira ação à frente do Executivo serrano será a criação de um grupo para analisar os contratos da prefeitura, em busca de formas para reduzir o custeio da administração. Em entrevista à CBN Vitória, nesta quinta-feira (02), Weverson Meireles também destacou que vai aperfeiçoar o sistema de agendamento online para a saúde, melhorar a oferta de serviços para crianças autistas e ampliar o funcionamento da Guarda Municipal para 24 horas por dia. Também destacou que o processo de municipalização do trecho da BR 101 que corta o município já está na fase final. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 02-01-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados