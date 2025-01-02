Weverson Meireles: Guarda Municipal 24 horas e atendimento ampliado para autistas

Vitorioso no segundo turno com 60,48% dos votos válidos nas eleições de 2024, Weverson Meireles (PDT) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º) para o primeiro mandato à frente da Prefeitura da Serra. Além dele e da vice Gracimeri Gaviorno (MDB), 23 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028. Logo após a posse, o prefeito anunciou os planos de governo e disse que a primeira ação à frente do Executivo serrano será a criação de um grupo para analisar os contratos da prefeitura, em busca de formas para reduzir o custeio da administração. Em entrevista à CBN Vitória, nesta quinta-feira (02), Weverson Meireles também destacou que vai aperfeiçoar o sistema de agendamento online para a saúde, melhorar a oferta de serviços para crianças autistas e ampliar o funcionamento da Guarda Municipal para 24 horas por dia. Também destacou que o processo de municipalização do trecho da BR 101 que corta o município já está na fase final. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 02-01-24.mp3