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Vulcão na África capaz de gerar tsunami no Brasil entra em alerta

Entenda a situação em uma entrevista com a professora da Ufes e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli,

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2021 às 12:07
Vulcão Cumbre Vieja, na Ilha de La Palma, arquipélago das Canárias, na Espanha
Vulcão Cumbre Vieja, na Ilha de La Palma, arquipélago das Canárias, na Espanha Crédito: Google Earth
Autoridades espanholas elevaram para o nível amarelo um alerta de erupção de um vulcão localizado na ilha de La Palma, no continente africano. Segundo reportagem publicada pelo site UOL, o vulcão poderia provocar um tsunami que atingiria todas as Américas, incluindo o litoral brasileiro. Em entrevista à CBN Vitória, a professora da Ufes e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, disse que a situação é preocupante, mas que ainda é precipitado falar da chegada deste maremoto ao nosso país. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiza Bricalli - 16-09-21.mp3

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