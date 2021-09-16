Vulcão na África capaz de gerar tsunami no Brasil entra em alerta

Autoridades espanholas elevaram para o nível amarelo um alerta de erupção de um vulcão localizado na ilha de La Palma, no continente africano. Segundo reportagem publicada pelo site UOL, o vulcão poderia provocar um tsunami que atingiria todas as Américas, incluindo o litoral brasileiro. Em entrevista à CBN Vitória, a professora da Ufes e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, disse que a situação é preocupante, mas que ainda é precipitado falar da chegada deste maremoto ao nosso país.