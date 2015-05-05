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AVALIAÇÃO DA GESTÃO

'Vou provar que sou HHC, homem honesto e competente', diz prefeito de Linhares

Nozinho Corrêa, prefeito de Linhares, participou da série Avaliação da Gestão, e diz que vai reverter números negativos de sua administração na cidade

Publicado em 04 de Maio de 2015 às 22:12

Publicado em 

04 mai 2015 às 22:12
Superada a primeira metade do seu mandato à frente da Prefeitura de Linhares, o prefeito Nozinho Corrêa (PDT) é reprovado pela população do município. Ele é considerado ruim ou péssimo por 62% dos moradores entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA, para a série “Avaliação da Gestão”. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o prefeito fala sobre os números e alega que a população não deve observar a administração como na campanha, quando ele estava sempre nas ruas e comparecia a eventos. Fala que deve haver uma melhoria da comunicação com a população de Linhares e que prefere ver os números de uma nova pesquisa que deve ser feita ao fim de seu mandato. "Estamos a 18 meses para concluir o mandato. Estou com toda a disposição para reverter isso", disse.
Quando questionado sobre os números negativos da sua imagem à frente da administração de Linhares em pontos como confiança e honestidade aos olhos da população, Nozinho Corrêa, diz que vai atualizar seu slogan de campanha de HH - Homem Honesto - para o HHC, Homem Honesto e Competente. Ouça a entrevista na íntegra: 
Entrevista - Fábio Botacin - Prefeito Linhares Nozinho Correia - 04-05-15

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