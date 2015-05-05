'Vou provar que sou HHC, homem honesto e competente', diz prefeito de Linhares

Superada a primeira metade do seu mandato à frente da Prefeitura de Linhares, o prefeito Nozinho Corrêa (PDT) é reprovado pela população do município. Ele é considerado ruim ou péssimo por 62% dos moradores entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA, para a série “Avaliação da Gestão”. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o prefeito fala sobre os números e alega que a população não deve observar a administração como na campanha, quando ele estava sempre nas ruas e comparecia a eventos. Fala que deve haver uma melhoria da comunicação com a população de Linhares e que prefere ver os números de uma nova pesquisa que deve ser feita ao fim de seu mandato. "Estamos a 18 meses para concluir o mandato. Estou com toda a disposição para reverter isso", disse.