Voto obrigatório x voto facultativo: o que pensam os especialistas?

O voto, no Brasil, sempre foi obrigatório, desde a sua instituição pela Constituição. Contudo, especialistas e eleitores divergem com relação a eficácia da sua obrigatoriedade. Há aqueles que defendem o voto facultativo. É o que caso do professor Acácio Augusto, cientista político e professor da Unifesp. Isso porque é avaliado que poder “não votar” é ato de liberdade; liberdade de expressão, inclusive eleitoral. Além disso, outra defesa é que o altos de abstenções, bem como de votos brancos e nulos também justificaria a possibilidade da implantação do voto facultativo.