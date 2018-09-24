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ENTREVISTAS

Voto obrigatório x voto facultativo: o que pensam os especialistas?

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 18:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 set 2018 às 18:58
O voto, no Brasil, sempre foi obrigatório, desde a sua instituição pela Constituição. Contudo, especialistas e eleitores divergem com relação a eficácia da sua obrigatoriedade. Há aqueles que defendem o voto facultativo. É o que caso do professor Acácio Augusto, cientista político e professor da Unifesp. Isso porque é avaliado que poder “não votar” é ato de liberdade; liberdade de expressão, inclusive eleitoral. Além disso, outra defesa é que o altos de abstenções, bem como de votos brancos e nulos também justificaria a possibilidade da implantação do voto facultativo.
Entrevista - Fabio Botacin - Acácio Augusto - 24-09-18.mp3
Na visão do advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, no atual momento a sociedade brasileira não está preparada para receber o voto facultativo. Na sua explicação, pelo mundo já existem experiências bem sucedidas de voto facultativo, mas levando-se em conta que a democracia brasileira ainda pode ser considerada recente e levado pelo sentimento de desencanto da sociedade com relação ao sistema político atual o que se poderia ter é uma verdadeira “tragédia”. Dessa maneira, ele se considera, no momento, contrário à proposta do voto facultativo. Confira
Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Araujo - 24-09-18.mp3
 
 

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