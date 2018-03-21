Voto impresso será possível em 5% das urnas nesta eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá, na apuração das eleições deste ano, o uso do voto impresso para verificação pública de uma parte da votação registrada nas urnas eletrônicas. Segundo o TSE, a expectativa é de que a medida seja implantada em 5% das urnas de todo o país, o que representa aproximadamente 30 mil urnas. Ainda não há a listagem de municípios e nem quais sessões. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Dutra Janino, explica que a mudança em 100% das urnas deve ser gradual até 2028.