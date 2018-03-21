Voto impresso será possível em 5% das urnas nesta eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá, na apuração das eleições deste ano, o uso do voto impresso para verificação pública de uma parte da votação registrada nas urnas eletrônicas. Segundo o TSE, a expectativa é de que a medida seja implantada em 5% das urnas de todo o país, o que representa aproximadamente 30 mil urnas. Ainda não há a listagem de municípios e nem quais sessões. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Dutra Janino, explica que a mudança em 100% das urnas deve ser gradual até 2028.
Na prática, o ato de votar não será modificado com a medida. O que ocorrerá é que algumas urnas passarão a contar com módulos de impressão, para registrar em papel o voto, que somente poderá ser conferido pelo eleitor por meio de um visor e, após confirmação, cairá diretamente num espaço inviolável, que estará acoplado à urna eletrônica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Giuseppe Dutra Janino - 21-03-18