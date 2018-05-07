Voto impresso aumentará tempo de votação nas seções eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) deve implantar o voto impresso em 434 urnas eleitorais nas eleições deste ano. A medida foi aprovada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quinta-feira (3). Agora, caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) definir, no período de 23 de julho a 31 de agosto, as seções eleitorais que receberão os equipamentos.

O objetivo é usar o voto impresso para verificação pública de uma parte da votação registrada nas urnas eletrônicas. A nova versão da urna eletrônica contará com um visor, por meio do qual o eleitor poderá ver, impresso, o voto que digitou na urna eletrônica e que estará visível também no monitor do equipamento. Se o voto for confirmado na urna eletrônica, a impressão cairá numa urna inviolável, que será usada unicamente no caso de recontagem de votos.

Este ano, o eleitor escolherá presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Em entrevista ao CBN Vitória, o assessor-chefe de Gestão Eleitoral do TSE, Thiago Fini, alerta que deverá aumentar o tempo de votação nas seções eleitorais onde o modelo será implementado. Também há dúvidas sobre como os deficientes visuais e analfabetos farão a conferência dos dados.