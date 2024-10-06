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Eleições 2024

Votação eletrônica: para onde vai o voto após apertar a tecla “confirma”?

Quem explica é o secretário de tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori,

Publicado em 06 de Outubro de 2024 às 13:06

Publicado em 

06 out 2024 às 13:06
TRE
Sede do Tribunal Regionla Eleitoral do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Você já parou para pensar para onde vai o seu voto depois de apertar a tecla “confirma” na urna eletrônica? Após ouvir o barulho de confirmação do voto, um arquivo digital é gerado. Ao final da votação, os registros digitais de todos os votos de cada local de votação são armazenados em um pendrive, no formato de um boletim, e que é transportado fisicamente ao cartório eleitoral, conforme determinação do Juiz Eleitoral. No cartório, o conteúdo é lido e os votos são somados e transmitidos à Justiça Eleitoral por uma rede privada. Depois que todos os boletins são lidos, os resultados são oficialmente totalizados e divulgados, sempre sob a supervisão de partidos, Ministério Público e Tribunal Eleitoral. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, detalha esse processo. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - DANILO MARCHIORI - 17.44s - 06-10-24.mp3

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