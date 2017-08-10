Votação do novo PDU de Vitória ocorrerá na próxima semana

No clima das discussões que envolvem o Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória o chamado Encontro da Cidade, oportunidade na qual ocorrerá a votação dos principais pontos do Plano, começará na próxima segunda-feira (14), na Enseada do Suá, a partir das 8 horas. No total, 243 delegados eleitos nas comunidades e indicados pela sociedade civil e poder público vão participar da votação. Nesta edição do CBN Cotidiano, a Ana Cláudia Buffon, secretária executiva de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), detalha o assunto, como ocorrerão essas discussões e os principais pontos que serão debatidos. Acompanhe!