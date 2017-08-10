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Votação do novo PDU de Vitória ocorrerá na próxima semana

As discussões do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória serão debatidos no Encontro da Cidade, que será realizado na próxima segunda-feira (14), na Enseada do Suá, a partir das 8 horas

Publicado em 10 de Agosto de 2017 às 19:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 ago 2017 às 19:51
No clima das discussões que envolvem o Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória o chamado Encontro da Cidade, oportunidade na qual ocorrerá a votação dos principais pontos do Plano, começará na próxima segunda-feira (14), na Enseada do Suá, a partir das 8 horas. No total, 243 delegados eleitos nas comunidades e indicados pela sociedade civil e poder público vão participar da votação. Nesta edição do CBN Cotidiano, a Ana Cláudia Buffon, secretária executiva de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), detalha o assunto, como ocorrerão essas discussões e os principais pontos que serão debatidos. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Ana Claudia - 10-08-17.mp3

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