Voos de Vitória para Buenos Aires a partir do segundo semestre

O Aeroporto de Vitória deverá começar a operar vôos internacionais a partir do segundo semestre deste ano. Segundo o superintendente da Infraero, Kleyton Mendes, as instalações já estão aptas para receber as operações internacionais, porém a empresa aguarda pareceres da Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Esses são os órgãos previstos em uma resolução da Anac, que estabelece regras para designação dos aeroportos internacionais brasileiros.

Kleyton Mendes explicou que a a estrutura física já está pronta, o que faltam são as homologações dos serviços que serão prestados pelas instituições. A empresa Gol deverá ser uma das primeiras a operar com voos direto de Vitória para Buenos Aires, na Argentina. Em relação à cargas, já há uma operação parcial que se intensifica esta semana com o aumento de um para dois o número de voos de carga semanais, operados pela Latam, de Miami com destino à Vitória.

O Aeroporto de Vitória já está operando pelo quinto mês consecutivo com aumento no número de passageiros, chegando a atingir em janeiro um incremento de 10%. Em média passam pelo terminal 200 mil passageiros por mês e a expectativa é de que feche o ano com uma movimentação de 3 milhões de pessoas.

O Superintende da Infraero em Vitória também falou também, com exclusividade para a rádio CBN Vitória, sobre o início das atividades da multinacional Leroy Merlin previsto para novembro deste e do Centro de Eventos, previsto para maio.