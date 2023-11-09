Voos de Vitória ao Rio de Janeiro continuam desembarcando no Santos Dumont

Nessa quarta (8), o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) revogou a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) que limitava a operação no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 quilômetros. Quando a decisão foi tomada, Vitória estava entre as cidades que seriam impactadas com a restrição dos voos por ultrapassar a limitação geográfica em 19 quilômetros.