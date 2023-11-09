Voos de Vitória ao Rio de Janeiro continuam desembarcando no Santos Dumont

Nessa quarta (8), o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) revogou a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) que limitava a operação no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 quilômetros. Quando a decisão foi tomada, Vitória estava entre as cidades que seriam impactadas com a restrição dos voos por ultrapassar a limitação geográfica em 19 quilômetros.
A partir de janeiro de 2024, portanto, o aeroporto carioca passa a operar sem limitação de destinos mas com restrição de 6,5 milhões de passageiros ao ano. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o vice-governador e Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, detalha como a decisão impacta a movimentação aérea da capital do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ricardo Ferraço - 09-11-23.mp3