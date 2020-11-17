Voo BH a Guarapari pode abrir caminho para turistas do Centro-Oeste

A Azul Linhas Áreas vai comercializar voos diretos entre Guarapari (ES) e Belo Horizonte (MG). A nova rota será operada entre 17 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, período de alta temporada. O comunicado foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (17), no Twitter, e confirmado pela Azul. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário do Estado de Turismo, Durval Uliana, destacou a importância da ligação para a economia turística da cidade e destacou que o voo BH-Guarapari pode abrir caminho para turismo do Centro-Oeste. Ouça a entrevista completa: