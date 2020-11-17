Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

novidade da AZUL

Voo BH a Guarapari pode abrir caminho para turistas do Centro-Oeste

Ouça a entrevista concedida pelo secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, à CBN Vitória

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:36
Em Guarapari, a Praia das Castanheiras fica lotada nos dias de verão Crédito: Secundo Rezende/Drone
A Azul Linhas Áreas vai comercializar voos diretos entre Guarapari (ES) e Belo Horizonte (MG). A nova rota será operada entre 17 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, período de alta temporada. O comunicado foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (17), no Twitter, e confirmado pela Azul. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário do Estado de Turismo, Durval Uliana, destacou a importância da ligação para a economia turística da cidade e destacou que o voo BH-Guarapari pode abrir caminho para turismo do Centro-Oeste. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Dorval Uliana - 17-11-20
Segundo ele, isso abre a possibilidade de procurar abrir rotas entre Brasília e capitais do Centro-Oeste com Guarapari. "Também estamos com negociações junto com a Zurich (que comanda a Aeroportos Sudeste do Brasil e tem a concessão do Aeroporto de Vitória) para criar ligações com cidades do Sul da Bahia, Leste de Minas e Norte do Rio", adiantou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados