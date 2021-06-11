Voluntários se unem para ajudar população a agendar vacina da Covid-19

Fazer o agendamento da vacinação contra a Covid-19 não é uma tarefa fácil, principalmente para as pessoas que não tem muita habilidade com as tecnologias ou não tem acesso à internet. Pensando nisso, um grupo de colegas, que já se movimentava para marcar a dose de parentes e conhecidos, criou uma plataforma para auxiliar a população com dificuldade a agendar a imunização. É o projeto social “Me Ajude a Vacinar Você”, lançado no último sábado (05), que já conta com 218 voluntários. Funciona da seguinte forma: ao acessar o site 'meajudeavacinar.vc', é possível cadastrar-se como voluntário - que são as pessoas que fazem os agendamentos - ou indicar alguém que esteja precisando dessa ajuda para ser vacinada. Uma das idealizadoras e a coordenadora do projeto, Clarissa Frasson, explica que a ideia é conectar quem tem acesso com quem precisa e democratizar o acesso à vacina. À CBN Vitória, ela conta mais detalhes. Acompanhe!
O projeto é voluntário e 100% gratuito. Ao clicar no cadastro como voluntário, as pessoas interessadas serão buscadas e conectadas pela equipe da Atitude Inicial - uma organização de impacto social, para um workshop com todas as orientações para as marcações nos portais das prefeituras. Assim, o voluntariado ficará preparado para receber os dados e agendar aqueles que precisam, e também recebe atualizações constantes das novas vagas de vacina na Grande Vitória (ES). E ao clicar no cadastro como paciente, é possível cadastrar a si próprio ou indicar alguém que esteja precisando. São solicitados dados como nome completo, data de nascimento, CPF, telefone para contato, bairro e cidade onde mora e informações de grupo prioritário. Feito o cadastro, o voluntário entra em contato com o paciente para começar a mobilização para marcação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Clarissa Frasson - 11-06-21.mp3