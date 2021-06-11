Voluntários se unem para ajudar população a agendar vacina da Covid-19

Fazer o agendamento da vacinação contra a Covid-19 não é uma tarefa fácil, principalmente para as pessoas que não tem muita habilidade com as tecnologias ou não tem acesso à internet. Pensando nisso, um grupo de colegas, que já se movimentava para marcar a dose de parentes e conhecidos, criou uma plataforma para auxiliar a população com dificuldade a agendar a imunização. É o projeto social “Me Ajude a Vacinar Você”, lançado no último sábado (05), que já conta com 218 voluntários. Funciona da seguinte forma: ao acessar o site 'meajudeavacinar.vc', é possível cadastrar-se como voluntário - que são as pessoas que fazem os agendamentos - ou indicar alguém que esteja precisando dessa ajuda para ser vacinada. Uma das idealizadoras e a coordenadora do projeto, Clarissa Frasson, explica que a ideia é conectar quem tem acesso com quem precisa e democratizar o acesso à vacina. À CBN Vitória, ela conta mais detalhes. Acompanhe!