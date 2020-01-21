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CHUVA CONTINUA

Volume de chuva no ES pode ser maior até quinta (23)

Segundo Hugo Ramos, Coordenador de Meteorologia do Incaper, a chuva pode continuar até o próximo final de semana

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 14:22

Publicado em 

21 jan 2020 às 14:22
Após a forte chuva que causou estragos na região sul do Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) publicou nesta terça-feira (21) novo aviso meteorológico especial para os próximos dias e o nível de "atenção" continua. Há previsão de pancadas moderadas a fortes de chuva. As chuvas virão acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. Na quinta-feira (23), o volume de chuva pode ser mais expressivo. A chuva pode continuar até o próximo final de semana. Acompanhe com Hugo Ramos, Coordenador de Meteorologia do Incaper.
Entrevista - Patricia Vallim - Hugo Ramos - 21-01-20

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