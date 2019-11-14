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Entrevista

Volume de água em barragem gera alerta em Marechal Floriano

Corpo de Bombeiros orientam famílias que moram em Quinta dos Lagos a deixarem casas. Uma outra pequena barragem se rompeu dentro da área de uma granja e não causou problemas

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:10
Barragem na região de Marechal Floriano Crédito: Júlio Hubner - Divulgação
Uma barragem situada na Rua Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, corre o risco de se romper, caso continue chovendo forte na região. Por conta do risco, o Corpo de Bombeiros instrui que as pessoas deixem suas casas e a região, que fica bem no centro da cidade.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (14) o Capitão Rafalski, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, comentou sobre o risco de rompimento, mas reforçou que a ruptura, se ocorrer, não se daria de forma imediata. Ele afirma que há um entupimento no escoamento da barragem, que equipes estão monitorando, e rompimento só ocorreria se continuasse a chover muito na cidade.
"Uma vez que existe um risco, orientamos a população que se retirem de suas casas até o volume de chuva diminuir. Nós não estamos afirmando que ela vai romper. É prudente orientarmos a população a deixar suas casas. O local comporta um condomínio de casas que fica situada no bairro Quinta dos Lagos", disse.
Ouça a entrevista completa e o alerta do militar:
Entrevista - Fabio Botacin - Capitão Rafalski - 14-11-19
Uma represa localizada perto do centro da cidade se rompeu nesta quinta-feira (14), o que gerou um grande alerta para os moradores do município. Rafalski confirmou o rompimento, que não causou nenhum estrago maior no local. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi afetada.
 

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