Volta do comércio vai ser "vida nova", diz presidente da Fecomércio

A partir do dia 4 de maio, o comércio da Grande Vitória volta a reabrir. Segundo o governo do Estado, o comércio de rua e shopping centers retomam as atividades em turnos diferenciados para não haver sobrecarga no transporte coletivo. Além disso, há outras regras sendo acordadas com comerciantes para evitar a propagação da doença, como a obrigatoriedade do uso de máscara para todos, disponibilidade de álcool em gel e aumento da limpeza dos espaços coletivos. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, no CBN Cotidiano. Vamos ouvir os representantes do setor envolvidos no Estado.
José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), explica que a importância da reabertura do comércio, ainda que flexibilizada pelas regras do governo, permite a manutenção dos empregos do setor e a movimentação econômica capixaba. "A expectativa da reabertura na próxima segunda-feira (04) é extremamente positiva, mas, claro, subsidiada pelo comprometimento dos empresários a orientarem os colaboradores e darem segurança aos clientes e consumidores no cumprimento das medidas de saúde estabelecidas", explica. Na visão de Sepulcri, "não dava mais pra postergar" e o funcionamento do comércio em dois turnos é positivo e o ponto já considerado pacífico no setor. "Vai ser uma readaptação, uma vida nova", define.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - José Lino Sepulcri - 27-04-20