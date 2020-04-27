Volta do comércio vai ser "vida nova", diz presidente da Fecomércio

José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), explica que a importância da reabertura do comércio, ainda que flexibilizada pelas regras do governo, permite a manutenção dos empregos do setor e a movimentação econômica capixaba. "A expectativa da reabertura na próxima segunda-feira (04) é extremamente positiva, mas, claro, subsidiada pelo comprometimento dos empresários a orientarem os colaboradores e darem segurança aos clientes e consumidores no cumprimento das medidas de saúde estabelecidas", explica. Na visão de Sepulcri, "não dava mais pra postergar" e o funcionamento do comércio em dois turnos é positivo e o ponto já considerado pacífico no setor. "Vai ser uma readaptação, uma vida nova", define.