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Eleições 2022

Volta das coligações partidárias prejudica o eleitor, segundo especialista

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o cientista político João Gualberto Vasconcellos avaliou que o modelo facilita que partidos ganhem espaço por meio de candidatos famosos, que agem como "puxadores" de votos

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:02

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:02
Sessão deliberativa de 17/08/2021 do Plenário da Câmara dos Deputados
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, chamada de "minirreforma eleitoral" foi aprovada, nesta terça-feira (17), pela Câmara dos Deputados Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite desta terça-feira (17), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, chamada de "minirreforma eleitoral". O texto prevê o retorno de coligações partidárias em eleições para deputados federais, estaduais e vereadores já a partir do ano que vem. O placar do segundo turno foi 347 deputados favoráveis e 135 votos contrários. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. No CBN Cotidiano, o cientista político João Gualberto Vasconcellos, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciência Política de Paris, avaliou que o sistema não respeita na totalidade a escolha dos eleitores. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Lucas Valadão - João Gualberto - 18-08-21.mp3

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