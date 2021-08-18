Volta das coligações partidárias prejudica o eleitor, segundo especialista

A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite desta terça-feira (17), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, chamada de "minirreforma eleitoral". O texto prevê o retorno de coligações partidárias em eleições para deputados federais, estaduais e vereadores já a partir do ano que vem. O placar do segundo turno foi 347 deputados favoráveis e 135 votos contrários. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. No CBN Cotidiano, o cientista político João Gualberto Vasconcellos, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciência Política de Paris, avaliou que o sistema não respeita na totalidade a escolha dos eleitores. Ouça a entrevista completa!