Volta às aulas: Ufes vai exigir comprovante de vacinação para retorno presencial

Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com ao menos duas doses para que alunos possam se matricular em disciplinas, a partir do próximo período letivo, que começa no dia 18 de abril. Os dados devem ser incluídos no Portal do Aluno, entre os dias 4, nesta segunda-feira, e 8 de abril, mesmo prazo da solicitação de matrícula para o semestre letivo 2022/1. De acordo com a Ufes, a justificativa para a não vacinação deve ser feita por meio da apresentação de atestado médico que expressamente contraindique a vacinação. Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo, detalha o tema. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Cláudia Gontijo - 04-04-22

Em ofício enviado aos estudantes com orientações sobre a inclusão do comprovante no Portal do Aluno, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) também informou que aqueles que não o apresentarem nem a justa causa para não vacinação não poderão solicitar matrícula em disciplinas, sendo permitido pedir o trancamento do curso conforme normas estabelecidas na Resolução nº 44/2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). O trancamento deverá ser solicitado, excepcionalmente, através do sistema de atendimento disponível no endereço https://atendimento.ufes.br.

Recomendações

No comunicado aos alunos, foi recomendado que, aqueles que receberam apenas a primeira dose da vacina e já possam receber a segunda dose, procurem um posto de vacinação para completar sua imunização e inserir o comprovante da segunda dose no Portal do Aluno.

Estudantes que tenham recebido a primeira dose, mas ainda não podem receber a segunda, poderão incluir no Portal o comprovante da primeira dose, lembrando que o comprovante da segunda dose será exigido posteriormente. Já aqueles que receberam uma dose do imunizante Janssen devem buscar um posto de vacinação para receber segunda dose conforme recomendação da Nota n.º 61/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, e apresentar o documento.

A exigência da comprovação do esquema vacinal completo (segunda dose) contra a covid-19, ou a justa causa para não o terem feito, para a realização da matrícula e o acesso dos estudantes às dependências da Ufes foi uma das medidas definida pelo Cepe, em sessão realizada no dia 15 de março. Durante a sessão foi aprovada a Resolução 7/2022, que estabelece normas para o retorno das aulas presenciais com controle de riscos nos cursos de graduação durante o ano letivo de 2022.