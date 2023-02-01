Volta às aulas: saiba como será o ano letivo em Vitória

O ano letivo de 2023 na rede municipal de Vitória começa no próximo dia 6 de fevereiro para as crianças da Educação Infantil e os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, nas 103 unidades de ensino da capital capixaba. Serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, detalha como será esse retorno. Confira!