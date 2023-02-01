Volta às aulas: saiba como será o ano letivo em Vitória

O ano letivo de 2023 na rede municipal de Vitória começa no próximo dia 6 de fevereiro para as crianças da Educação Infantil e os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, nas 103 unidades de ensino da capital capixaba. Serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, detalha como será esse retorno. Confira!
Entrevista Patricia Vallim - Juliana Rohsner - 01-02-23.mp3
Segundo a administração municipal, os horários de entrada e saída permanecem os mesmos do ano passado. São eles:
Educação Infantil e Ensino Fundamental
- Matutino: das 7h às 12 horas
- Vespertino: das 13h às 18 horas
Tempo Integral
- Horário: entrada às 7h e saída às 16 horas
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Matutino: das 7h às 12 horas
- Vespertino: das 13h às 18 horas
- Noturno: das 17h às 22 horas