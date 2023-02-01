Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Educação

Volta às aulas: saiba como será o ano letivo em Vitória

Segundo a administração municipal, serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:00

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:00
Neste ano, serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar
Neste ano, serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar da PMV Crédito: Elizabeth Nader
O ano letivo de 2023 na rede municipal de Vitória começa no próximo dia 6 de fevereiro para as crianças da Educação Infantil e os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, nas 103 unidades de ensino da capital capixaba. Serão 200 dias letivos previstos no calendário escolar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, detalha como será esse retorno. Confira!
Entrevista Patricia Vallim - Juliana Rohsner - 01-02-23.mp3
Segundo a administração municipal, os horários de entrada e saída permanecem os mesmos do ano passado. São eles:
Educação Infantil e Ensino Fundamental
  • Matutino: das 7h às 12 horas
  • Vespertino: das 13h às 18 horas
Tempo Integral
  • Horário: entrada às 7h e saída às 16 horas
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
  • Matutino: das 7h às 12 horas
  • Vespertino: das 13h às 18 horas
  • Noturno: das 17h às 22 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados