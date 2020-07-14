Volta às aulas: quais os riscos para crianças e adolescentes?

As atividades escolares foram uma das primeiras atividades interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Milhares de alunos da educação infantil ao ensino superior tiveram as aulas presenciais suspensas para evitar a contaminação. Agora, meses após o início da pandemia, Estado, municípios e instituições particulares planejam o retorno das aulas presenciais, apesar de não haver uma data acertada, com diversos protocolos de segurança que incluem uso de máscaras, distanciamento e revezamento das turmas de alunos. Porém, o movimento de pais e alunos, encabeçado pela Associação de Pais de Alunos do Estado do Espirito Santo (ASSOPAES), rejeita o retorno presencial ainda em 2020 em virtude do risco de contaminação.

Neste debate também participa o médico pediatra e coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Rodrigo Aboudib, além do diretor da Associação de Pais de Alunos do Estado do Espirito Santo (ASSOPAES) e membro do Conselho Municipal de Educação em Vitória, Sílvio Ferreira.

Na visão do pediatra Rodrigo Aboudib, dois fatores devem ser levados em conta para que possa ocorrer o retorno das atividades nas escolas: a diminuição na taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus nas cidades capixabas e a situação das vagas de UTIs. “Estudos já sinalizam que o grau de agressividade da doença, entre as crianças, tende a ser menor, mas esse retorno não pode vir desacompanhado de protocolos rígidos por parte das autoridades de saúde”, explica. O médico explica que as crianças fora da escola também implicam em consequências sociais, como a segurança alimentar - já que muitos alunos , mais vulneráveis, dependem da oferta de refeições nas escolas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Aboudib e Silvio Nascimento - 14-07-20