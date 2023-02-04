Volta às aulas: peso da mochila pode ser prejudicial à saúde das crianças

Volta às aulas estão chegando e uma das preocupações, além do material escolar, é com o peso da mochila. Para muitos pais e responsáveis, uma das maiores dúvidas dos pais no início das aulas é com a compra do modelo adequado da mochila escolar. Conciliar conforto, praticidade e beleza é importante, mas a saúde das crianças sempre deve ser prioridade. Tanto o uso inadequado do equipamento quanto a sobrecarga de peso podem afetar seriamente a coluna dos menores. Para falar sobre esse assunto, o jornalista DIony Silva conversa com o ortopedista Francisco Carlos Salles Nogueira, presidente do Comitê de Ortopedia Pediátrica e diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Confira!