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"Mãe, leva pra mim?"

Volta às aulas: peso da mochila pode ser prejudicial à saúde das crianças

Conciliar conforto, praticidade e beleza é importante, mas a saúde das crianças sempre deve ser prioridade

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 12:55

Publicado em 

04 fev 2023 às 12:55
Mochila escolar
Mochila escolar: atenção aos pais e responsáveis  Crédito: Pixabay
Volta às aulas estão chegando e uma das preocupações, além do material escolar, é com o peso da mochila. Para muitos pais e responsáveis, uma das maiores dúvidas dos pais no início das aulas é com a compra do modelo adequado da mochila escolar. Conciliar conforto, praticidade e beleza é importante, mas a saúde das crianças sempre deve ser prioridade. Tanto o uso inadequado do equipamento quanto a sobrecarga de peso podem afetar seriamente a coluna dos menores. Para falar sobre esse assunto, o jornalista DIony Silva conversa com o ortopedista Francisco Carlos Salles Nogueira, presidente do Comitê de Ortopedia Pediátrica e diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Confira!
Entrevista Diony Silva - Francisco Carlos Salles Nogueira - 04-02-23.mp3

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