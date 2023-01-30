Volta às aulas: os cuidados na contratação do transporte escolar

Mês de janeiro acabando e com a aproximação do período de volta às aulas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) está orientando aos pais e responsáveis para os cuidados para a contratação de transportadores escolares. Esse tipo de serviço, alerta o órgão, deve atender uma série de exigências que garantem a segurança dos estudantes. Todos os transportes escolares no Espírito Santo devem ser vistoriados semestralmente, conforme a legislação de trânsito, e só são liberados se cumprirem as normas estabelecidas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran, Givaldo Vieira, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!