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Volta às aulas: os cuidados na contratação do transporte escolar

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran, Givaldo Vieira, orienta sobre o assunto.

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:27

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:27
Transporte escolar
Transporte escolar Crédito: Assembleia Legislativa/Divulgação
Mês de janeiro acabando e com a aproximação do período de volta às aulas, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) está orientando aos pais e responsáveis para os cuidados para a contratação de transportadores escolares. Esse tipo de serviço, alerta o órgão, deve atender uma série de exigências que garantem a segurança dos estudantes. Todos os transportes escolares no Espírito Santo devem ser vistoriados semestralmente, conforme a legislação de trânsito, e só são liberados se cumprirem as normas estabelecidas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran, Givaldo Vieira, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Givaldo Vieira - 30-01-23.mp3

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