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Volta às aulas: o que é preciso saber antes de contratar transporte escolar?

Ouça entrevista com o inspetor do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal de Vitória, Fagner Pinheiro

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2025 às 12:00
Multa por transporte escolar não autorizado agora é infração gravíssima
Multa por transporte escolar não autorizado agora é infração gravíssima Crédito: Assessoria de Comunicação / Detran-ES
As aulas já voltaram e os serviços de vans escolares estão a todo o vapor. Para os pais e responsáveis que desejam contratar o transporte devem prestar atenção em alguns pontos, antes de fechar o acordo. É importante checar critérios do condutor e do veículo para garantir o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes no trânsito. Em entrevista à CBN Vitória, o inspetor do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal de Vitória Fagner Pinheiro dá dicas do que prestar atenção antes de contratar o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fagner Pinheiro - 05-02-25.mp3

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