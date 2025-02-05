Volta às aulas: o que é preciso saber antes de contratar transporte escolar?

As aulas já voltaram e os serviços de vans escolares estão a todo o vapor. Para os pais e responsáveis que desejam contratar o transporte devem prestar atenção em alguns pontos, antes de fechar o acordo. É importante checar critérios do condutor e do veículo para garantir o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes no trânsito. Em entrevista à CBN Vitória, o inspetor do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal de Vitória Fagner Pinheiro dá dicas do que prestar atenção antes de contratar o serviço. Ouça a conversa completa!