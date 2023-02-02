Volta às aulas no ES: saiba como será o ano letivo em Cariacica

Em Cariacica, as aulas na rede municipal também retornam no próximo dia 6 de fevereiro para alunos do tempo regular e, no dia 13, para alunos das escolas em tempo integral. No final de 2022 foram abertas mais de 9 mil vagas nas escolas da rede municipal. O número total de matriculados será contabilizado nos próximos dias, quando será encerrado o período de matrículas. A faixa etária média dos alunos da rede municipal é de 1 a 14 anos, matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!