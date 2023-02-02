Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Educação

Volta às aulas no ES: saiba como será o ano letivo em Cariacica

O número total de matriculados será contabilizado nos próximos dias, quando será encerrado o período de matrículas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 12:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 fev 2023 às 12:03
Escola de Cariacica
Escola de Cariacica Crédito: PMC
Em Cariacica, as aulas na rede municipal também retornam no próximo dia 6 de fevereiro para alunos do tempo regular e, no dia 13, para alunos das escolas em tempo integral. No final de 2022 foram abertas mais de 9 mil vagas nas escolas da rede municipal. O número total de matriculados será contabilizado nos próximos dias, quando será encerrado o período de matrículas. A faixa etária média dos alunos da rede municipal é de 1 a 14 anos, matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - José Roberto Martins Aguiar - 02-02-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados