Volta às aulas: entenda as regras para reajuste da mensalidade escolar

O ano letivo já está quase começando para os alunos do Espírito Santo. Além do material escolar, uma das maiores preocupações dos pais e responsáveis na hora da matrícula ou rematrícula é a famosa taxa de reajuste. Acontece que a adequação no valor da mensalidade de instituições privadas no Brasil não se trata apenas de uma decisão administrativa. Regulamentado por lei, o reajuste deve seguir alguns critérios, como inflação, custos operacionais e investimentos da instituição. Em entrevista à CBN Vitória, a dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), promotora Sabrina Coelho Machado Fajardo, detalha os principais pontos da legislação. Ouça a conversa completa!