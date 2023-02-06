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Volta às aulas é momento de colocar as vacinas em dia

Manter as vacinas em dia é forma de proteção e segurança para toda a comunidade escolar

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:49
Vacina, seringa, ampola, vacinação
Vacina, seringa, ampola, vacinação Crédito: Pexels
Nesse período de volta às aulas, é importante colocar a imunização de crianças e adolescentes em dia, como forma de proteção e segurança de toda a comunidade escolar. No Espírito Santo, é obrigatória a apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula e rematrícula. A Lei nº 10.913, de 1º de novembro de 2018, estabelece a apresentação do cartão de vacina, tanto em escolas públicas quanto na rede privada. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explica a importância da vacinação entre a população e a comunidade escolar. Confira.
Entrevista Patricia Vallim - Orlei Cardoso - 06-02-23.mp3

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