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Volta às aulas: como recuperar a rotina de estudo dos alunos?

Acompanhe as dicas da especialista em Educação, Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2025 às 11:37
É possível deixar a volta às aulas mais divertida para as crianças (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)
É possível deixar a volta às aulas mais interessante para as crianças Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
A partir da próxima semana, as aulas estão de volta nas escolas! Com a matrícula garantida e o material escolar já na mochila, é hora de reestabelecer uma rotina com os alunos. Para ajudar a recuperar o ritmo, uma dica é organizar os horários da semana. O diálogo entre pais, responsáveis e crianças também é essencial para garantir uma adaptação tranquila. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista em educação, Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia, dá dicas de como criar um ambiente que favoreça o aprendizado e incentive os pequenos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Mariana Bruno Chaves - 31-01-25.mp3

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