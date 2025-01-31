Volta às aulas: como recuperar a rotina de estudo dos alunos?

A partir da próxima semana, as aulas estão de volta nas escolas! Com a matrícula garantida e o material escolar já na mochila, é hora de reestabelecer uma rotina com os alunos. Para ajudar a recuperar o ritmo, uma dica é organizar os horários da semana. O diálogo entre pais, responsáveis e crianças também é essencial para garantir uma adaptação tranquila. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista em educação, Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia, dá dicas de como criar um ambiente que favoreça o aprendizado e incentive os pequenos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Mariana Bruno Chaves - 31-01-25.mp3