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CICLO DO SONO

Volta às aulas: como iniciar à rotina após as férias?

Mudar o ciclo do sono pode não ser uma tarefa fácil depois passar um longo período dormindo mais tarde e, também, acordando mais tarde

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 10:20

Publicado em 

01 fev 2020 às 10:20
A partir da próxima semana, muitas crianças, adolescentes e jovens voltam ao cotidiano escolar e acadêmico. Mas voltar à rotina, principalmente após um período estendido, pode não ser uma tarefa fácil. Na fase de férias, a tendência é que haja alteração no ciclo do sono, já que crianças e adolescentes acabam dormindo mais tarde e acordando mais tarde, formando um novo ciclo. E na volta às aulas, dormir mais cedo para acordar cedo não é tão simples assim, porque o tempo natural de sono foi alterado, gerando conflitos na biologia do indivíduo. Por isso, conversamos com o médico psiquiatra Karisten Soares Martins, diretor da Regional Norte da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), que aponta como voltar à rotina após as férias. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Karisten Soares Martins - 01-02-20
O psiquiatra aponta que existem técnicas que podem ser empregadas para facilitar a volta à rotina, como começar a alterar o ciclo do sono algumas semanas antes e, assim, o ciclo circadiano do indivíduo estará mais acertado. Há também a aplicação da terapia comportamental do sono que pode auxiliar no processo. Mas o médico explica também que existem pessoas que tem biologia noturna, ou seja, tendência natural de dormir tarde e acordar tarde. Nesses casos, o ideal é a trocar de turno para seguir mais o ciclo biológico individual.
 

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