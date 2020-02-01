Volta às aulas: como iniciar à rotina após as férias?

A partir da próxima semana, muitas crianças, adolescentes e jovens voltam ao cotidiano escolar e acadêmico. Mas voltar à rotina, principalmente após um período estendido, pode não ser uma tarefa fácil. Na fase de férias, a tendência é que haja alteração no ciclo do sono, já que crianças e adolescentes acabam dormindo mais tarde e acordando mais tarde, formando um novo ciclo. E na volta às aulas, dormir mais cedo para acordar cedo não é tão simples assim, porque o tempo natural de sono foi alterado, gerando conflitos na biologia do indivíduo. Por isso, conversamos com o médico psiquiatra Karisten Soares Martins, diretor da Regional Norte da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), que aponta como voltar à rotina após as férias. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Karisten Soares Martins - 01-02-20
O psiquiatra aponta que existem técnicas que podem ser empregadas para facilitar a volta à rotina, como começar a alterar o ciclo do sono algumas semanas antes e, assim, o ciclo circadiano do indivíduo estará mais acertado. Há também a aplicação da terapia comportamental do sono que pode auxiliar no processo. Mas o médico explica também que existem pessoas que tem biologia noturna, ou seja, tendência natural de dormir tarde e acordar tarde. Nesses casos, o ideal é a trocar de turno para seguir mais o ciclo biológico individual.