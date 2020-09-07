Volta ao trabalho: como será o "novo normal" das empresas?

Com o anúncio de medidas de flexibilização social as organizações empresariais já têm retomado o trabalho presencial, ainda que de forma gradativa. Retornar à rotina do escritório, por exemplo, pode trazer aos colaboradores a sensação de medo e insegurança e para as empresas a necessidade de adaptações, com novas dinâmicas de higiene, distanciamento social e mudanças nas formas de relacionamento. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (07), a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional ES (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos, fala desse momento ao qual os especialistas se referem como o “novo normal”.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Kátia Vasconcelos

“Estamos vivendo nesse momento, de forma acelerada, várias mudanças que vínhamos discutindo nos últimos anos. Podemos dar como por exemplo, a necessidade de integrar a tecnologia em nossas rotinas de trabalho, a mudança dos mercados e os reflexos nos empregos, o perfil do trabalho e do trabalhador, o aumento de complexidade das necessidades humanas, o mundo sustentável e o nosso desafio de aprender a agir nessa nova ótica entre outras. Se tudo o que vínhamos falando (e agora vivendo) é real, temos sim, a necessidade de transformar o trabalho nesse momento. Precisamos repensar e criar estratégias para esse ‘novo’ trabalho”, explica. A pedido da CBN Vitória, a presidente listou algumas dessas alterações no ambiente de trabalho:

1. Trabalho não necessariamente exige a presença física

2. O trabalho remoto deve se tornar cada vez mais comum

3. Protocolos de segurança que protejam a vida humana serão cada vez mais essenciais

4. Como o trabalho não é somente força física, é preciso desenvolver novas formas de monitoramento

5. É preciso ressignificar o trabalho e seus valores

6. A inclusão e a sustentabilidade precisam ser premissas

7. A identidade do trabalhador precisa ultrapassar o cargo que ocupa

8. Desenvolvimento novas formas de seleção, desenvolvimento e engajamento de pessoas

9. Valorizar o protagonismo do indivíduo e a cultura da organização

10. O papel da liderança junto às equipes.