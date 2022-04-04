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Pobreza

"Você Tem Fome de Quê"? Campanha alerta população para insegurança alimentar

O estado de insegurança alimentar atinge mais de 118 milhões de pessoas no Brasil. 20 milhões já passam fome

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2022 às 11:48
Fome, pessoa com prato de comida vazio
Crédito: Shutterstock
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), existem 811 milhões de pessoas no mundo passando fome. No Brasil, os últimos levantamentos realizados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelam que em cerca de 55,2% dos domicílios os habitantes conviviam com a insegurança alimentar. O estado de insegurança alimentar atinge mais de 118 milhões de pessoas no Brasil. 20 milhões já passam fome. Em meio a esse cenário foi lançada a campanha "Você Tem Fome de Quê?". Em entrevista à CBN Vitória, a diretora do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Manuela Dolinsky, fala sobre o tema. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Manuela Dolinsky - 04-04-22.mp3

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