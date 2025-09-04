"Você se sente estrangeira em qualquer mundo, até hoje", relata capixaba que mora em Barcelona

Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, vamos conhecer a história de Liliana Carneiro da Rocha. Natural de Vitória, hoje, ela mora na Espanha. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 04-09-25
Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 18:21
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