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Capixabas Pelo Mundo

"Você se sente estrangeira em qualquer mundo, até hoje", relata capixaba que mora em Barcelona

Ouça a história de Liliana Carneiro da Rocha

Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 18:21

Publicado em 

04 set 2025 às 18:21
Liliana Carneiro da Rocha é natural de Vitória e mora na Espanha
Liliana Carneiro da Rocha é natural de Vitória e mora na Espanha Crédito: Arquivo pessoal
Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, vamos conhecer a história de Liliana Carneiro da Rocha. Natural de Vitória, hoje, ela mora na Espanha. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 04-09-25

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