Você sabia que pode decidir o destino de parte do seu IR? Entenda!

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) está em curso e vai até 29 de maio. E nesta edição do "CBN Imposto de Renda" vale uma informação importante. É possível, por exemplo, fazer a destinação de um percentual do valor do imposto de renda (IR). Segundo a Receita Federal, a destinação do IR é uma "forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais, em que você ou sua empresa pode destinar parte do seu imposto, estimulando a proteção às crianças, adolescentes e idosos, as atividades culturais, audiovisuais e desportivas".