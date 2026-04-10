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Você sabia que pode decidir o destino de parte do seu IR? Entenda!

Ouça detalhes na entrevista com o delegado-geral da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2026 às 11:22
A entrega da declaração do imposto de renda trata-se de uma demonstração da responsabilidade fiscal do contribuinte brasileiro (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock)
[Edicase]A entrega da declaração do imposto de renda trata-se de uma demonstração da responsabilidade fiscal do contribuinte brasileiro (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock) Crédito: Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) está em curso e vai até 29 de maio. E nesta edição do "CBN Imposto de Renda" vale uma informação importante. É possível, por exemplo, fazer a destinação de um percentual do valor do imposto de renda (IR).  Segundo a Receita Federal, a destinação do IR é uma "forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais, em que você ou sua empresa pode destinar parte do seu imposto, estimulando a proteção às crianças, adolescentes e idosos, as atividades culturais, audiovisuais e desportivas". 
Destinar 3% do Imposto de Renda (IR) devido é um ato gratuito que permite direcionar parte do tributo para fundos sociais (criança/adolescente ou idoso) no momento da declaração. Disponível apenas no modelo completo, a opção permite abater o valor do imposto a pagar ou aumentar a restituição, sem custo adicional. Ouça detalhes na entrevista com o delegado-geral da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke. 
CBN - CBN Imposto de Renda - Eduardo Augusto Roelke - 10-04-26.mp3

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