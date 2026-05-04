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Saúde e Nutrição

Você sabia? O que comemos pode influenciar e muito no sono!

Ouça a participação da comentarista Roberta Larica

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 11:25

Publicado em 

04 mai 2026 às 11:25
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
[Edicase]sono (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
Nesta edição do “Saúde e Nutrição”, a comentarista Roberta Larica fala de como a nossa alimentação pode influenciar no nosso sono. Quais alimentos ajudam? Quais atrapalham? Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 04-05-26.mp3
* O QUE ATRAPALHA?
- Alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, cafeína ou álcool, especialmente à noite, geram sono leve e interrompido
- Refeições pesadas dificultam a digestão e reduzem o sono profundo.
- Comer muito tarde também pode atrapalhar
*O QUE AJUDA?
- Consumir carboidratos complexos (pães integrais) e evitar refeições pesadas antes de deitar facilita o relaxamento e a produção de serotonina
- Refeições equilibradas com nutrientes que estimulam a melatonina (como cereja, kiwi, aveia e banana) podem ajudar

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