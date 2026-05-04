Você sabia? O que comemos pode influenciar e muito no sono!

[Edicase]sono (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Nesta edição do “Saúde e Nutrição”, a comentarista Roberta Larica fala de como a nossa alimentação pode influenciar no nosso sono. Quais alimentos ajudam? Quais atrapalham? Ouça a conversa completa!

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* O QUE ATRAPALHA?

- Alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, cafeína ou álcool, especialmente à noite, geram sono leve e interrompido

- Refeições pesadas dificultam a digestão e reduzem o sono profundo.

- Comer muito tarde também pode atrapalhar

*O QUE AJUDA?

- Consumir carboidratos complexos (pães integrais) e evitar refeições pesadas antes de deitar facilita o relaxamento e a produção de serotonina