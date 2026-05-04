Você sabia? O que comemos pode influenciar e muito no sono!

Nesta edição do “Saúde e Nutrição”, a comentarista Roberta Larica fala de como a nossa alimentação pode influenciar no nosso sono. Quais alimentos ajudam? Quais atrapalham? Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde e Nutrição - 04-05-26.mp3
* O QUE ATRAPALHA?
- Alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, cafeína ou álcool, especialmente à noite, geram sono leve e interrompido
- Refeições pesadas dificultam a digestão e reduzem o sono profundo.
- Comer muito tarde também pode atrapalhar
*O QUE AJUDA?
- Consumir carboidratos complexos (pães integrais) e evitar refeições pesadas antes de deitar facilita o relaxamento e a produção de serotonina
- Refeições equilibradas com nutrientes que estimulam a melatonina (como cereja, kiwi, aveia e banana) podem ajudar