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COVID-19

Você sabia que mecanismos do próprio corpo podem evitar reinfecção?

Ouça entrevista com professor Daniel de Oliveira Gomes, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), doutor em Imunologia pela UFRJ e Universidade de Harvard. Acompanhe!

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2021 às 11:36
Pesquisadores brasileiros conseguiram comprovar o papel essencial da resposta imune adaptativa, ou seja, específica para cada patógeno, do nosso próprio organismo para evitar a recorrência da Covid-19. Tudo isso graças à imunidade celular, isto é, a ação dos chamados linfócitos T, células com funções imunológicas de efetuação de respostas antivirais. Quem nos ajuda a entender melhor é o professor Daniel de Oliveira Gomes, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), doutor em Imunologia pela UFRJ e Universidade de Harvard. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel de Oliveira Gomes - 11-05-21.mp3
Quando um vírus infecta uma pessoa e passa a se multiplicar dentro de suas células, ele desencadeia primeiro a resposta imune inata (inespecífica). Células chamadas de macrófagos identificam o vírus e o fagocitam. Há também a ação de proteínas chamadas interferons, uma espécie de “cadeado” que impede as células infectadas de replicarem o vírus. Se a resposta imune inata não resolver o problema, entra em cena o sistema imune adaptativo, formado por anticorpos neutralizantes (resposta humoral) e pelos linfócitos T (imunidade celular), que reconhecem o patógeno e podem destruir as células infectadas. O estudo é da Universidade de São Paulo e um preprint já foi publicado na plataforma medRxiv, mas ainda precisa ser revisado por pares.
 

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