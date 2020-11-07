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Biólogo explica

Você sabia? Pedra do Lagarto pode se desprender da Pedra Azul e cair

Confira a explicação do biólogo e analista ambiental Daniel Gosser Motta em entrevista ao CBN Vitória

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 10:09

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 nov 2020 às 10:09
Pedra Azul Crédito: A Gazeta
Você já deve ter visto uma pedra em formato de lagarto no conjunto rochoso da Pedra Azul, em Domingos Martins. É a Pedra do Lagarto, cartão postal capixaba, que surgiu há milhares de anos através do desprendimento de rochas do corpo principal da Pedra Azul, devido ao processo de intemperismo causado pelas chuvas, características da rocha, variação de temperatura e ventos.
E você sabia que a Pedra do Lagarto pode cair? É o que explica o biólogo e analista ambiental Daniel Gosser Motta, nesta edição do CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Daniel Gosser Motta - 07-11-20.mp3

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