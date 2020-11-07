Você sabia? Pedra do Lagarto pode se desprender da Pedra Azul e cair

Você já deve ter visto uma pedra em formato de lagarto no conjunto rochoso da Pedra Azul, em Domingos Martins. É a Pedra do Lagarto, cartão postal capixaba, que surgiu há milhares de anos através do desprendimento de rochas do corpo principal da Pedra Azul, devido ao processo de intemperismo causado pelas chuvas, características da rocha, variação de temperatura e ventos.