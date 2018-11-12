PATRIMÔNIO

Você sabia? Iluminação no Convento da Penha ajuda a marcar as horas

Em dezembro, a iluminação receberá as cores do Natal, verde e vermelho

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 12:11

Fernanda Queiroz

12 nov 2018 às 12:11
Você sabia que uma forma de identificar o principal ponto turístico do Espírito Santo, o Convento da Penha, é observar a iluminação que tem no muro que “abraça” o templo religioso? Isto porque, a cada hora cheia - como às 18h, 19h 20h e 21h - é acionada uma luz com cor. 
Durante três minutos iniciais da hora cheia, o muro do Convento da Penha fica iluminado. Após esse tempo, o muro volta a ficar branco, respeitando a história e a arquitetura, explica a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Varejão.
Sobre as cores, nos períodos em que não houver um fato relevante, as cores que marcarão as horas são o rosa e o azul, por representarem o manto de Nossa Senhora da Penha e serem símbolos do convento. Erika Varejão já adianta que em dezembro as cores que irão iluminar o Convento da Penha serão o verde e o vermelho, que remetem ao Natal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Erika Varejão - 12-11-18

