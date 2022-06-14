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Saúde

Você sabia? A posição que dormimos pode proteger o cérebro de doenças como Alzheimer

Durante o sono, o nosso corpo faz uma espécie de "faxina", eliminando toxinas e proteínas residuais

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jun 2022 às 10:37
O assunto é sono!
O assunto é sono! Crédito: Unsplash
Uma pesquisa de universidades americanas apontou que a posição que uma pessoa dorme pode proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas. Durante o sono, o nosso corpo faz uma espécie de "faxina" no cérebro, eliminando toxinas e proteínas residuais que, quando acumuladas, iniciam um processo de neurodegeneração. Quem nos ajuda a entender o estudo é a médica pneumologista Simone Prezotti, especialista em Medicina do Sono, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Simone Prezotti - 14-06-22
A limpeza é realizada pelo sistema glinfático, um canal que drena resíduos tóxicos do sistema nervoso central. Os pesquisadores observaram no estudo que a depuração glinfática é mais eficiente quando o sono ocorre na posição lateral (ou de lado), em comparação com as posições supinada (deitada de costas) ou pronada (deitada de bruços). 

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