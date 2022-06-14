Você sabia? A posição que dormimos pode proteger o cérebro de doenças como Alzheimer

Uma pesquisa de universidades americanas apontou que a posição que uma pessoa dorme pode proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas. Durante o sono, o nosso corpo faz uma espécie de "faxina" no cérebro, eliminando toxinas e proteínas residuais que, quando acumuladas, iniciam um processo de neurodegeneração. Quem nos ajuda a entender o estudo é a médica pneumologista Simone Prezotti, especialista em Medicina do Sono, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Simone Prezotti - 14-06-22
A limpeza é realizada pelo sistema glinfático, um canal que drena resíduos tóxicos do sistema nervoso central. Os pesquisadores observaram no estudo que a depuração glinfática é mais eficiente quando o sono ocorre na posição lateral (ou de lado), em comparação com as posições supinada (deitada de costas) ou pronada (deitada de bruços).