Você sabia? A posição que dormimos pode proteger o cérebro de doenças como Alzheimer

Uma pesquisa de universidades americanas apontou que a posição que uma pessoa dorme pode proteger o cérebro de doenças neurodegenerativas. Durante o sono, o nosso corpo faz uma espécie de "faxina" no cérebro, eliminando toxinas e proteínas residuais que, quando acumuladas, iniciam um processo de neurodegeneração. Quem nos ajuda a entender o estudo é a médica pneumologista Simone Prezotti, especialista em Medicina do Sono, em entrevista à CBN Vitória. Ouça!