Você sabe reconhecer um agressor em potencial?

A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente no Brasil, segundo dados de uma pesquisa recente feita pela Fundação Perseu Abramo. No Espírito Santo, 42 casos de feminicídio ocorreram em 2017, sete a mais do que no ano anterior, com 35 ocorrências, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma realidade alarmante.

A campeã mundial de Jiu-jitsu e ex-lutadora de MMA, Erica Paes, que atua como assessora da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres em um programa nacional de prevenção à violência, participa em Vitória nesta terça-feira (18) de um evento no Centro Integrado de Cidadania de Vitória.

Segundo ela, todo o foco é orientar mulheres para que escapem da situação de agressão, mantendo sua integridade. O objetivo, segundo Erica Paes, é fortalecer a população feminina. Em entrevista à CBN Vitória, Erica conta que já foi vítima de violência doméstica e traz dicas de como agir com segurança em situações de violência.