Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Você sabe reconhecer um agressor em potencial?

Ouça a entrevista com a Campeã Mundial de Jiu-jitsu, Erica Paes, ela que atua num programa nacional de prevenção à violência

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 12:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2018 às 12:36
A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente no Brasil, segundo dados de uma pesquisa recente feita pela Fundação Perseu Abramo. No Espírito Santo, 42 casos de feminicídio ocorreram em 2017, sete a mais do que no ano anterior, com 35 ocorrências, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma realidade alarmante. 
A campeã mundial de Jiu-jitsu e ex-lutadora de MMA, Erica Paes, que atua como assessora da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres em um programa nacional de prevenção à violência, participa em Vitória nesta terça-feira (18) de um evento no Centro Integrado de Cidadania de Vitória.
Segundo ela, todo o foco é orientar mulheres para que escapem da situação de agressão, mantendo sua integridade. O objetivo, segundo Erica Paes, é fortalecer a população feminina. Em entrevista à CBN Vitória, Erica conta que já foi vítima de violência doméstica e traz dicas de como agir com segurança em situações de violência.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Erica Paes - 18-09-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados