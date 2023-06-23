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"Anarriê"

Você sabe qual é a origem das festas juninas? Historiador explica!

Quem conta é o professor e mestre em História, Lucas Onorato

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 18:19

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 jun 2023 às 18:19
Festa junina
Festa junina Crédito: Getty Images
Às vésperas do Dia de São João, recordado neste sábado (24), o tema em destaque nesta edição do CBN Cotidiano são as festas juninas. O ciclo das festas juninas começa meados do mês de junho, quando se festejam santos muito conhecidos no Brasil: Santo Antônio, no dia 13 e São João, 24. Nos países europeus católicos, a festa era inicialmente chamada de "joanina" (em homenagem a São João). Trazida pelos portugueses para o Brasil, virou festa "junina" e foi incorporada aos costumes locais. Também há influência da cultura francesa. Em entrevista à CBN Vitória, o professor e mestre em História, Lucas Onorato, fala sobre essa história. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Lucas Onorato - 23-06-23

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