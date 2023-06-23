Você sabe qual é a origem das festas juninas? Historiador explica!

Às vésperas do Dia de São João, recordado neste sábado (24), o tema em destaque nesta edição do CBN Cotidiano são as festas juninas. O ciclo das festas juninas começa meados do mês de junho, quando se festejam santos muito conhecidos no Brasil: Santo Antônio, no dia 13 e São João, 24. Nos países europeus católicos, a festa era inicialmente chamada de "joanina" (em homenagem a São João). Trazida pelos portugueses para o Brasil, virou festa "junina" e foi incorporada aos costumes locais. Também há influência da cultura francesa. Em entrevista à CBN Vitória, o professor e mestre em História, Lucas Onorato, fala sobre essa história. Ouça a conversa completa!