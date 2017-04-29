Você sabe o que é uma "cidade inteligente"?

Com a migração das pessoas em todo o mundo para os grandes centros urbanos, em busca de emprego, acesso à educação, saúde e demais serviços com melhor qualidade, ficou imprescindível para as cidades pensarem em como a tecnologia pode ajudar as pessoas a viverem melhor e o poder público gerenciar com mais eficiência. Este novo conceito de infraestrutura tem o nome de cidades inteligentes. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto Ferreira, este é um processo que está começando no Brasil e irreversível. Ele estima quem em cinco anos as pessoas não precisão mais de recorrer aos aplicativos de busca para encontrar alguma coisa. Bastará um comando de voz.