Você sabe o que é uma "cidade inteligente"?

Com a migração das pessoas em todo o mundo para os grandes centros urbanos, em busca de emprego, acesso à educação, saúde e demais serviços com melhor qualidade, ficou imprescindível para as cidades pensarem em como a tecnologia pode ajudar as pessoas a viverem melhor e o poder público gerenciar com mais eficiência. Este novo conceito de infraestrutura tem o nome de cidades inteligentes. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto Ferreira, este é um processo que está começando no Brasil e irreversível. Ele estima quem em cinco anos as pessoas não precisão mais de recorrer aos aplicativos de busca para encontrar alguma coisa. Bastará um comando de voz.
Para apoiar as empresas brasileiras que estão desenvolvendo tecnologias e soluções para as cidades inteligentes, a ABDI firmou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para criação de um “ambiente de demonstração de tecnologias para cidades Inteligentes”.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guto Ferreira - 29-04-17