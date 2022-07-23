Você sabe como funcionam os testes genéticos? Especialista esclarece!

Os chamados testes genéticos podem atuar enquanto marcadores da nossa saúde e informar se o nosso gene tem alguma alteração e, por consequência, predisposição para alguma doença. Mas vai o alerta: até mesmo para quem procura um teste dessa natureza, manter um acompanhamento clínico/médico é fundamental para a sua saúde. Quer saber como eles funcionam, então, na prática? Em entrevista à CBN Vitória, a biomédica Lauziene Andrade, com experiência na área de Genética Humana, explica como funcionam. Ouça a conversa concedida ao jornalista Pedro Cunha!