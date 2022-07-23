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Saúde

Você sabe como funcionam os testes genéticos? Especialista esclarece!

Ouça entrevista com a biomédica Lauziene Andrade, que conta com experiência na área de genética humana

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:05

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

23 jul 2022 às 11:05
DNA, material genético, genética
DNA  Crédito: Pixabay
Os chamados testes genéticos podem atuar enquanto marcadores da nossa saúde e informar se o nosso gene tem alguma alteração e, por consequência, predisposição para alguma doença. Mas vai o alerta: até mesmo para quem procura um teste dessa natureza, manter um acompanhamento clínico/médico é fundamental para a sua saúde. Quer saber como eles funcionam, então, na prática? Em entrevista à CBN Vitória, a biomédica Lauziene Andrade, com experiência na área de Genética Humana, explica como funcionam. Ouça a conversa concedida ao jornalista Pedro Cunha!
Entrevista Pedro Cunha - Lauziene Andrade - 22.06s - 23-07-22

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