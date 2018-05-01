Você sabe como armazenar corretamente um medicamento?

O dia 5 de maio, próximo sábado, é lembrado por ser o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento. A data foi criada para alertar a população quanto os riscos à saúde causados pela automedicação. O objetivo é ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação como principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por remédios. Lorena Ayres, farmacêutica bioquímica, doutora em Ciências Farmacêuticas e professora universitária, alerta que não há necessidade de se comprar grande quantidade de medicamentos, nem fazer estoque em casa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista CBN Vitória com Lorena Ayres - 01-05-18

Conheça as recomendações do Ministério da Saúde sobre cuidados com medicamentos:

- Mantenha os medicamentos sempre fora do alcance de crianças e animais;

- Conserve os medicamentos longe do sol, luz, calor e umidade. Evite guardar em banheiro, carro ou em cima da geladeira;

- Nunca aceite indicações de parentes, amigos, vizinhos ou qualquer outra pessoa que não tenha conhecimento técnico sobre medicamento;

- Prefira tomar seu medicamento sempre com água, a menos que o médico, dentista ou farmacêutico dê outra indicação;

- Não use medicamentos com lacre violado ou prazo de validade vencido, pois eles podem não fazer o efeito desejado ou até mesmo prejudicar sua saúde;

- Não interrompa o tratamento de medicamentos de uso contínuo, como os indicados para colesterol, hipertensão, diabetes entre outros;

- Conserve os medicamentos na embalagem original e nunca remova o rótulo das embalagens;

- Evite tomar medicamentos na frente de crianças;

- Não reutilize medicamentos ou inicie tratamento sem a orientação do médico, dentista ou do farmacêutico. Obedeça as doses, os horários e as instruções dadas na receita (principalmente os antibióticos);

- Não dê medicamentos no escuro para que não haja trocas perigosas;