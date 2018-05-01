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SAÚDE E BEM ESTAR

Você sabe como armazenar corretamente um medicamento?

Quem explica é a farmacêutica e professora universitária Lorena Ayres, em entrevista à CBN

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2018 às 12:14
O dia 5 de maio, próximo sábado, é lembrado por ser o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento. A data foi criada para alertar a população quanto os riscos à saúde causados pela automedicação. O objetivo é ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação como principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por remédios. Lorena Ayres, farmacêutica bioquímica, doutora em Ciências Farmacêuticas e professora universitária, alerta que não há necessidade de se comprar grande quantidade de medicamentos, nem fazer estoque em casa. 
Entrevista CBN Vitória com Lorena Ayres - 01-05-18
Conheça as recomendações do Ministério da Saúde sobre cuidados com medicamentos:
- Mantenha os medicamentos sempre fora do alcance de crianças e animais;
- Conserve os medicamentos longe do sol, luz, calor e umidade. Evite guardar em banheiro, carro ou em cima da geladeira;
- Nunca aceite indicações de parentes, amigos, vizinhos ou qualquer outra pessoa que não tenha conhecimento técnico sobre medicamento;
- Prefira tomar seu medicamento sempre com água, a menos que o médico, dentista ou farmacêutico dê outra indicação;
- Não use medicamentos com lacre violado ou prazo de validade vencido, pois eles podem não fazer o efeito desejado ou até mesmo prejudicar sua saúde;
- Não interrompa o tratamento de medicamentos de uso contínuo, como os indicados para colesterol, hipertensão, diabetes entre outros;
- Conserve os medicamentos na embalagem original e nunca remova o rótulo das embalagens;
- Evite tomar medicamentos na frente de crianças;
- Não reutilize medicamentos ou inicie tratamento sem a orientação do médico, dentista ou do farmacêutico. Obedeça as doses, os horários e as instruções dadas na receita (principalmente os antibióticos);
- Não dê medicamentos no escuro para que não haja trocas perigosas;
- É importante que a criança aprenda que medicamento não é bala, doce ou refresco;

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