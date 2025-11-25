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Saúde

Você já é doador? Quer ser? Tire suas dúvidas sobre doação de sangue!

Quem explica é a médica do Hemoes, Belisa Sossai

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2025 às 11:37
Doação de sangue e medula óssea
Doação de sangue e medula óssea Crédito: Pixabay
Neste dia 25 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue! A data, segundo o Ministério da Saúde, tem por objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e sensibilizar a população para a importância da doação. O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados. No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informa que o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), de janeiro a outubro deste ano, recebeu aproximadamente 54.126 candidatos à doação de sangue, resultando em 44.421 bolsas de sangue coletadas, beneficiando cerca de 178 mil pessoas, já que cada bolsa pode salvar até quatro vidas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica do Hemoes, Belisa Sossai, esclarece dúvidas sobre a doação de sangue. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Belisa Sossai - 25-11-25.mp3

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