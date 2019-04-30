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Você doaria seu corpo para estudos depois de morrer?

Segundo o professor de Anatomia da Ufes, Ricardo Eustáquio, o estudo da anatomia humana é essencial para a formação de qualquer profissional da área da saúde. Mas a escassez desse material de estudo fez gerou a criação do programa

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 14:29

Publicado em 

30 abr 2019 às 14:29
Você confiaria em um cirurgião que aprendeu anatomia em um boneco de plástico? É com essa pergunta que a Universidade Federal do Espírito (Ufes) realiza o Programa de Doação de Corpos Humanos para fins Acadêmicos. O professor de Anatomia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ricardo Eustáquio, nosso entrevistado nesta terça-feira (30), no CBN Vitória, é quem coordena o projeto. Segundo ele, o estudo da anatomia humana é essencial para a formação de qualquer profissional da área da saúde permite um conhecimento estrutural e amplo de todas as partes do corpo humano. Entretanto, a escassez desse material de estudo fez gerou a criação do programa.
Ele destaca que nos Estados Unidos, por exemplo, são doados cerca de 200 corpos por ano, e este já é considerado um ato “nobre”. Ele destaca que a Ufes recebeu nos últimos, oito anos, apenas 8 corpos - sendo 7 de indigentes e um por meio de doação. Ricardo Eustáquio esclarece que caso alguém queira fazer a doação para a Universidade é preciso preencher documentos e estar apto para doar. Entre os itens a serem observados: ser maior de idade e ter portes das sanidades mentais.
“O primeiro passo é acessar o site: www.sejadoador.ufes.br, imprimir e preencher os formulário. No primeiro, a pessoa preenche o formulário com os dados pessoais. No segundo, ela assina um termo de consentimentos com mais duas testemunhas e no terceiro o doador assina o termo de doação, que precisa ser reconhecido no cartório. Porém, por mais que a pessoa queira doar, quando ela morre perde o total direito aos direitos civis sobre o corpo. Por isso, o mais importante é avisar a família porque ela pode revogar ou não a decisão”, explica. Confira!
Entrevista - John Gomes - Ricardo Eustáquio - 30-04-19
 
>>> SERVIÇO: O Programa de Doação de Corpos é coordenado por professores do Departamento de Morfologia da Ufes. As pessoas interessadas em saber mais ou tirar dúvidas sobre o programa podem obter mais informações por meio do site sejadoador.ufes.br , do e-mail [email protected] ou ainda do telefone 3335-7358.

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