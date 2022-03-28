Você deve tirar os sapatos para entrar em casa? Entenda

Cerca de um terço da sujeira encontrada dentro de casa vem da sola dos sapato. É o que aponta um estudo recente da Sociedade Americana de Química. Além disso, alguns dos micro-organismos presentes em calçados e no chão de casa são patógenos resistentes a medicamentos, incluindo agentes infecciosos hospitalares que são muito difíceis de tratar. Por todos esses motivos, você deve tirar o sapato antes de entrar em casa. Isso evita que se leve para o ambiente residencial substâncias e patógenos da rua.

"A sociedade, de um modo geral, ficou muito preocupada com a questão biológica, mas a questão da contaminação química é patente e real. A grande questão é que metais pesados, como chumbo e arsênio, em quantidades muito pequenas já podem se acumular ao longo do tempo e, como consequência, causar problemas de saúde. Por isso, a importância de circular no interior da residência sem o calçado que é utilizado fora". Quem alerta é o presidente do Conselho Regional de Química no Espírito Santo, Alexandre Vaz de Castro. E podemos reforçar o cuidado, inclusive, de se limpar o famoso tapete colocado na entrada da residência.